I migliori protagonisti videoludicici degli anni 2020 (finora)

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Se guardi a cosa rende un grande gioco, il mondo, le meccaniche di gioco, la grafica e le trame hanno un ruolo importante, ma tutto sembra che si incastri quando il protagonista – il personaggio al centro dell'intera esperienza – appare sviluppato e vivo. Negli anni 2020 abbiamo avuto alcuni giochi di rilievo, con protagonisti altrettanto impressionanti al centro. Allora, elenchiamone alcuni, va bene?

Questa lista copre solo i personaggi apparsi per la prima volta in forma videoludica negli anni 2020. Mi dispiace, Cal Kestis, Kratos adulto, Aloy e Henry di Skalitz, qui non sarete inclusi, nonostante siate grandi personaggi a modo loro.

L'Impulso Oscuro - Baldur's Gate III

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Potrebbe sembrare un po' banale inserire un personaggio su cui il giocatore ha così tanto controllo in un posto di questa lista, ma rispetto alla vera tabula rasa dell'Avventuriero o di Tav, il Dark Urge/Durge è un personaggio più completo e dettagliato, completo di un passato oscuro e profondi legami con il mondo e gli antagonisti. Una volta che hai giocato come Dark Urge, è davvero difficile tornare indietro, e molto di questo è dovuto alla storia predefinita che erediti una volta che inizi a creare questo personaggio. Puoi far apparire l'Impulso Oscuro come preferisci, e renderlo malvagio o redimibile quanto vuoi, ma una volta conclusa la campagna in Baldur's Gate III, una grande parte del motivo per cui la ricorderai sono quelle scene specifiche del personaggio che hai nei panni del Durge. Sembra che dovrebbe essere tra i più grandi personaggi creabili dell'epoca di BioWare, perché ti permette davvero di lasciare la tua impronta nel mondo, pur essendo una parte consolidata di esso.

Andreas Maler - Pentiment

Un altro personaggio su cui il giocatore ha una discreta influenza, Andreas Maler si distingue ancora di gran lunga sulla maggior parte dei personaggi che incontrerai in un RPG o in un videogioco, a dire il vero. È il fulcro di Pentiment, un veicolo perfetto attraverso cui il giocatore può vivere il mondo, dato che la piccola città di Tassing è nuova per lui quanto lo è per noi. Imparare sulla gente della città, le implicazioni più ampie dei progressi tecnologici e sociali nella Germania del XVI secolo, oltre a risolvere alcuni omicidi complessi, tutto si unisce per creare una storia che non dimenticherai facilmente, guidata da un personaggio che appare come una delle persone più tridimensionali che gli esperti di RPG di Obsidian abbiano mai creato.

Jin Sakai - Fantasma di Tsushima

Mi piace Atsu, davvero, ma l'uomo che ha dato il via a tutta questa storia dei fantasmi è difficile da superare. La storia di vendetta di Jin Sakai è una che abbiamo già visto spesso nei giochi precedenti, se si riduce la storia al suo livello più basilare. Tuttavia, seguendo Jin attraverso il Giappone che deve abbandonare chi era per diventare qualcos'altro per il bene del suo popolo e del suo paese. Jin appare all'inizio come un eroe piuttosto insipido e piuttosto regolare, ma man mano che passi più ore a esplorare la storia nei suoi panni, sveli gli strati del suo personaggio e trovi qualcosa di incredibilmente coinvolgente all'interno. C'è un motivo se tanti fan volevano che tornasse per il sequel, e non è solo sessismo.

Saga Anderson - Alan Wake 2

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È difficile essere il nuovo in un mondo e un contesto già definiti. Anche se l'ultimo gioco di Alan Wake era arrivato più di un decennio prima dell'uscita del sequel, il gioco porta comunque il nome dell'autore immaginario, e quindi c'era il timore che Saga potesse essere un'aggiunta poco gradita. Chi ha giocato sa che questa è ben lontana dalla verità. Il coinvolgimento di Saga nella storia di Alan Wake 2 non solo sembra necessario, ma anche gradito. Nel corso della narrazione, scopriamo di più su Saga, che deve adattarsi rapidamente a essere gettata nelle profondità di una storia soprannaturale che certamente sembra al di fuori delle sue competenze. Alla fine, però, vediamo che ha capito la storia tanto quanto Alan, portando a essere lei a decidere tutto.

Astro Bot - Astro Bot

Dove finora le altre voci di questa lista sono state giudicate per il loro uso come strumenti narrativi coinvolgenti, Astro Bot fa qui il suo ingresso come una delle prime nuove creazioni di mascotte di successo nei videogiochi da tempo. Astro Bot sembra sempre stato qui, ma non mostra ancora segni di ruggine o invecchiamento. È un compagno adorabile e amichevole che, per caso, è anche il protagonista di uno dei migliori platform 3D di sempre. Vai a capire. Le avventure di Astro Bot continuano a impressionarci ogni volta che arrivano sui nostri schermi, e anche se la prossima volta che lo vediamo non ci lascerà a bocca aperta, è impossibile immaginare un futuro in cui non amiamo questo design del personaggio.

Volontà - Metafora: ReFantazio

Puoi chiamare questo tizio come vuoi, ma il nome canonico è Will, almeno nella localizzazione inglese, ed è quello che stiamo mantenendo. Appena sconfitto da Astro Bot ai Game Awards 2024, Metaphor: ReFantazio si è rivelato un eccellente RPG e un bellissimo accompagnamento fantasy per l'amato franchise Persona di Atlus. Ferocemente leale, sempre disposto a fare il passo in più, e a volte innocente fino all'eccesso, Will si sentiva meno una tabula rasa o un eroe generico rispetto a molti dei suoi colleghi JRPG. Ha ancora elementi di quei personaggi, eppure la sua storia unica e la sua visione della vita e degli eventi di Metaphor: ReFantazio mi hanno tenuto interessato per le decine di ore che il gioco inserisce nella sua storia principale. Come sempre, i personaggi secondari hanno aiutato molto, ma non avrei voluto giocare come uno di loro invece che con Will.

Grace Ashcroft - Resident Evil Requiem

Una recente e molto meritevole in questa lista, Grace Ashcroft è scivolata senza sforzo nel franchise di Resident Evil come un vecchio paio di guanti. Era allettante inserire qui la versione invecchiata e tosta di Leon Kennedy, e sebbene sia certamente una parte importante di ciò che rende grande Resident Evil Requiem, il gioco non sarebbe così straordinario senza Grace. Una grande interpretazione di Angela Sant'Albano dà vita a Grace, mostrandola prima mentre affronta la comprensibile paura e il terrore che sicuramente si proverebbe se ti trovassi in uno scenario alla Resident Evil. Poi, mentre si adatta insieme alla storia del gioco, vediamo l'arco narrativo di Grace completarsi. Speriamo però che questa non sia l'ultima volta che la vediamo in Resident Evil, visto che ha già fatto successo ai fan.

Mae e Cody - Ci Vogliono Due

Gli studi Hazelight offrono magia cooperativa, questo è chiaro, ma le narrazioni degli sviluppatori a volte sono un po' prevedibili. Non c'è nulla di male in questo. Non tutti i giochi hanno bisogno di una sceneggiatura da premio Oscar, e anche se It Takes Two ha forse la storia più prevedibile di tutte, è comunque estremamente godibile grazie agli umani trasformati in bambole che possiamo interpretare. Mae e Cody non hanno paura di infastidirti un po' nel gioco, eppure rimangono una coppia sana e simpatica anche quando combattono al loro massimo dei momenti. Forse non stiamo costruendo un franchise attorno a loro, soprattutto visto che il film It Takes Two sembra in pausa, ma sono abbastanza memorabili da restare.

Melinoë - Ade II

Zagreo o Melinoë, onestamente potresti mettere in questa situazione uno dei figli combinaguai di Ade, ma il pregiudizio di recente recente mi spinge più verso la dea degli incubi e della follia. Zagreus è un protagonista subito simpatico, ma si potrebbe sostenere che la sua posta in gioco sia piuttosto bassa, mentre Melinoë deve affrontare molto di più. C'è molta pressione sulle sue spalle per introdurre il giocatore a questa nuova narrazione più cupa e cercare di essere il punto di riferimento quando non riusciremo più a parlare con le persone che conosciamo e amiamo dal primo gioco. Supergiant ha fatto un lavoro incredibile rendendo entrambi i protagonisti molto simpatici, ma durante il periodo con cui ho lavorato al sequel mi sono ritrovato a tifare sempre più per Melinoë.

Maelle - Clair Obscur: Spedizione 33

Un'altra aggiunta relativamente recente, ma qui stiamo parlando dei giochi degli ultimi cinque anni e piccolo. Se non hai giocato a Clair Obscur: Expedition 33, o anche se non hai ancora raggiunto i titoli di coda, potresti pensare che Gustave o Verso siano i protagonisti del gioco. Se hai superato tutto, però, saprai che Maelle è il nostro vero protagonista. E che personaggio è. Non entreremo in spoiler dettagliati, ma i colpi di scena della storia principale ruotano tutti attorno a Maelle, e alla fine ero così coinvolto nel suo viaggio che ho scelto il finale che sapevo sembrasse il "peggiore" semplicemente perché credevo si adattasse meglio al suo arco narrativo. Clair Obscur: Expedition 33 può essere tutta dedicata a chi viene dopo, ma non invidio chiunque debba seguire il lavoro di Jennifer Svedberg-Yen e Jennifer English nel dare vita a questo personaggio.

V - Cyberpunk 2077

Vi svelo un piccolo segreto per concludere questa lista: ho adorato Cyberpunk 2077 quando è uscito. Certo, era piena di bug. Certo, forse non aveva tutte le libertà open-world di un'esperienza sandbox come GTA, ma le ossa che mostrava erano incredibilmente solide. CD Projekt Red aveva ancora una volta stupito con i suoi personaggi e il suo lavoro narrativo, con V al centro. V può essere una moltitudine di personaggi diversi in Cyberpunk 2077, ma la magia deriva dal fatto che tutti sembrano validi e profondamente godibili. Che tu giochi come Valerie o Vincent, che tu sia un Corpo o un Nomad, V sembra un protagonista quasi perfetto, perché mentre tu come giocatore ti senti libero di determinare i momenti importanti e i dettagli di background per loro, hai anche la sensazione che tu stia entrando in un personaggio predefinito. Hanno un ruolo attivo nel mondo, invece di limitarsi a far accadere il mondo intorno a loro. Questo è ciò che porta un protagonista al livello successivo, ed è ciò che CD Projekt Red ha raggiunto in Cyberpunk 2077, fin dall'inizio.