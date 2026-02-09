I Minions evocano il piccolo Cthulthu in Minions & Monsters

Il 2026 sarà un anno enorme per il colosso della produzione animata Illumination, che tra un paio di mesi presenterà il sequel di The Super Mario Bros. Movie noto come The Super Mario Galaxy Movie, e poi non si adagiocherà sugli allori, poiché un paio di mesi dopo tornerà con il prossimo capitolo della serie Minions.

Sì, già il 1° luglio, il delizioso Minions & Monsters farà il suo ingresso nei cinema di tutto il mondo, con questo un film in cui i adorabili e caotici gialli decidono di fare un film hollywoodiano. Ma c'è un problema: il loro grande film ha bisogno di un mostro, di un villain spaventoso come antagonista, e questo guida il gruppo nella loro prossima grande missione mentre viaggiano per il mondo e cercano mostri mitici tutto con l'aiuto di Cthulhu, che hanno evocato dall'abisso solo per essere sorpresi dal suo aspetto infantile...

La trama di questo film divertente ed esilarante viene spiegata così: "Questa è la storia turbolenta, ridicola e totalmente vera di come i Minions conquistarono Hollywood, divennero star del cinema, persero tutto, scatenarono mostri nel mondo e poi si unirono per cercare di salvare il pianeta dal caos appena creato."

Minions & Monsters è diretto da Pierre Coffin, mentre Coffin collabora con Brian Lynch come sceneggiatori, con il capo di Illumination Chris Meledandri e Bill Ryan come produttori. Con la prima che si avvicina sempre di più, guarda il trailer di Minions & Monsters qui sotto.