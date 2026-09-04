I modelli creati in ShipShaper sono "tuoi da usare" come sviluppatore Tomas Sala "non ha alcun diritto su di essi"

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In un mondo in cui i giochi stanno diventando sempre meno favorevoli ai consumatori, soprattutto per quanto riguarda i giochi digitali e gli acquirenti che non possiedono un prodotto ma che invece affittano l'accesso, le mosse fatte dallo sviluppatore solista Tomas Sala sono semplicemente ammirevoli.

La persona dietro The Falconeer and Bulwark ha appena lanciato un nuovo progetto chiamato ShipShaper, e l'intera premessa di questo gioco è offrire una piattaforma ai fan per costruire le navi fantastiche dei loro sogni. Il gioco è progettato per avere connessioni con altri progetti recenti di Sala, ma è anche molto amico del consumatore nel senso che Sala non rivendica le navi costruite dai giocatori né su come utilizzano i design.

Toccando questo argomento, abbiamo recentemente parlato con Sala alla Gamescom, dove abbiamo chiesto maggiori informazioni sui modelli e sulla loro proprietà.

"Ci sono molte persone che fanno giochi, e mi piace molto. Ed è molto difficile guadagnarsi da vivere con questo, e devi fallire spesso e tutto il resto. Ma ci sono anche molte persone che si stanno avvicinando alla programmazione, magari usano anche l'IA o qualcosa del genere, ma ottenere una buona arte è davvero difficile. E mi piace che le persone creino cose che possano apprezzare, che creino un flusso. E poi, cosa che ho fatto con ShipShaper, perché è un modo divertente per allungare il gioco. E fare quello che vuoi, avere qualcosa di utilizzabile.

"Così le persone possono esportare un modello di gioco se vogliono e usarlo nel proprio progetto hobby o nel loro gioco commerciale. Perché sto regalando una licenza gratuita, puoi fare quello che preferisci. Puoi smontarlo in Blender, stamparlo in 3D, è tuo da usare, non ho alcun diritto su di esso. Ho una piccola regola che dice di non infrangere la legge con esso. Il mio avvocato mi ha fatto mettere quello. Ma a parte questo, è solo... Faccio qualcosa, ci metto qualcosa di me, ma poi se fai qualcosa, dovresti sentirti di possederla e di possederla davvero."

Per quanto riguarda ciò che Sala spera di ottenere con ShipShaper, abbiamo anche approfondito come sia nato questo gioco e cosa significhi per il futuro della saga The Falconeer.

"In realtà volevo fare un terzo gioco, un gioco principale della serie Falconeer, che sarebbe stato un gioco di vela. Quindi abbiamo viaggiato, abbiamo costruito, ora ci serve la vela. E volevo che quell'aspetto costruttivo e creativo che aveva Bulwark facesse parte di quello. Così ho iniziato a costruire sopra quello, e ho capito che serviva una tecnologia completamente nuova per fare le barche. Questo si è trasformato in... L'avevo e ho pensato, 'ah, questa è abbastanza buona. Forse dovrebbe essere una cosa a sé'. E forse dovremmo distaccare un po' questo dal franchise, e poi la gente è arrivata e voleva cose storiche. All'improvviso stai modellando, sai, corazzate francesi degli anni '70 o simili.

"Quindi è diventato qualcosa di indipendente. Quindi la gente potrebbe pensare che sia un'estensione di Bulwark. No, è un costruttore storico di barche dove si crea solo fantasia... si creano anche barche fantasy. E si collega anche con i miei altri giochi. Quindi è un po' di tutto."

Segui l'intervista completa con Sala qui sotto, con sottotitoli localizzati, per saperne di più su ShipShaper, recentemente lanciato in uno stato di Accesso Anticipato.