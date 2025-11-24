I modi migliori per entrare in Warhammer 40.000

HQ

Warhammer 40.000 sembra certamente sul punto di raggiungere il grande appeal nel grande pubblico, proprio come Dungeons & Dragons dopo il lancio della 5ª Edizione, i tributi in Stranger Things e il successo enorme di Critical Role. A differenza di Dungeons & Dragons, che è incredibilmente facile da imparare e può essere leggero quanto vuoi, Warhammer 40.000 può essere un po' più impegnativo per un principiante.

Ma, se hai avuto il tuo primo colpo di servizio all'Imperatore (o agli Dei del Caos, se ti va) e vuoi di più, abbiamo alcuni consigli per aiutarti a entrare nel gioco della guerra, nella lore e entrambi. Che tu voglia perderti nei tomi della Black Library o passare innumerevoli ore a perfezionare le visiere dei tuoi elmetti, abbiamo tanti modi per aiutarti a fare il passo successivo nell'hobby senza doverti sopraffarre.

I ragazzi del poster di Warhammer. Sono il tuo stile?

Consigli per entrare in Warhammer 40.000 - Il Wargame

Warhammer 40.000 è una delle esperienze da tavolo più consolidate che abbiamo oggi. Tuttavia, si riproduce costantemente. Da un lato, questo può rendere un po' difficile tenere il passo, ma significa anche che tutti gli altri studiano costantemente le regole. Quindi, non devi essere così intimidito quando cerchi una lista o le regole per iniziare. Certo, alcune cose rimarranno praticamente sempre le stesse, ma un grande consiglio per Warhammer in qualsiasi senso è che, come la storia o la scienza, viene sempre riscritto. Il meta è in continua evoluzione, quindi già questo dovrebbe essere un grande peso di dosi.

Annuncio pubblicitario:

Con questo, possiamo arrivare a un vero consiglio per principianti, ovvero scegliere un esercito che ti piaccia. Uno che ti piace davvero, davvero tanto. Prima di guardare le regole, prima di acquistare il tuo primo Combat Patrol, dovresti sapere che vorrai passare ore a costruire e dipingere questi piccoli. L'estetica è fondamentale per questo, probabilmente più importante persino del lore e dello stile di gioco, ma ammetto che ci sono molti fattori che entrano in gioco nella scelta di un esercito. La cosa importante è sceglierne uno e restare fedele al proprio esercito. A meno che tu non voglia solo collezionare, cosa che va bene, non è una buona idea farsi allontanare da ogni ondata di rilascio. Altri eserciti ricevono cose interessanti continuamente. Quest'anno sono quasi stato trascinato a spendere centinaia per Space Wolves, ad esempio, ma sono rimasto fedele ai miei amati Dark Angels, perché sapevo che altrimenti avrei effettivamente sprecato un sacco di soldi.

Ti consiglierei di prendere un set iniziale per iniziare a giocare, a meno che tu non sappia di volere le unità Tyranid o Space Marine. Anche le pattuglie da combattimento potrebbero non offrire grandi offerte a seconda della tua fazione, anche se vengono presentate come il modo per iniziare. Ti faranno però uno sconto sull'acquisto di tutte le unità nella scatola, il che è un grande vantaggio in Warhammer. Una cosa che vale la pena considerare quando scegli il tuo esercito è quanto costerà. Anche se all'inizio pensi che i Space Marine siano un po' generici, non costano nemmeno lontanamente quanto i Tiranidi o gli Eldar, ad esempio. P.S. Se non lo sai, una lista è una raccolta di unità che compongono un esercito. Avranno bisogno di un signore della guerra, alcune unità di linea di battaglia, insieme ad altri datasheet e probabilmente un mostro o un veicolo mescolato per darti un po' di equilibrio.

I cofanetti Battleforce sono di solito la migliore introduzione a un esercito, ma si esauriscono in fretta e non appaiono troppo spesso.

Annuncio pubblicitario:

Ricevere le miniature del mese gratuite dal tuo negozio Games Workshop locale è un ottimo modo per capire se ti piace costruire e dipingere una certa fazione, ma internet offre molte risorse per imparare tutto il resto su di loro. Per mia esperienza, però, comprare, costruire e dipingere sono le cose che dovrai fare di più, quindi assicurati di essere soddisfatto di tutte e tre quando scegli un esercito. Proprio come in D&D, la regola del cool brilla suprema in Warhammer 40.000, ed è meglio restare su ciò che ti piace piuttosto che inseguire il meta attuale. Warhammer richiede molto tempo per prepararsi, anche se non dipingi, il che significa che quando hai già la build super meta pronta, probabilmente è già stata nerfata.

Una volta scelto la tua fazione, costruito e disegnato una lista d'eserciti pronta a portare sul tavolo, arriva il momento di imparare le regole e come si gioca. Se c'è un trucco per imparare il wargame, sono i rapporti di battaglia. Non posso fare a meno di consigliare 40K in 40m da Play On Tabletop. La struttura cinematografica e breve che il team porta a Warhammer 40.000 lo rende accessibile quanto entusiasmante, e i nuovi fan dovrebbero davvero provare qualche gioco per vedere com'è la struttura, anche se saltano alcuni aspetti. Una volta che avrai un'idea, potrai comprendere meglio le linee guida dal manuale e dal Codex della tua fazione. Se giochi con amici, il Codex probabilmente andrà bene per tutte le tue esigenze di regole, ma se vuoi un vantaggio più competitivo, probabilmente avrai bisogno di assistenza dal web o da un'app.

Come probabilmente puoi capire dai paragrafi sopra, Warhammer 40.000 può sembrare piuttosto complesso e in una certa misura lo è, ma puoi semplificarti la vita scegliendo la tua fazione, costruendo un esercito in modo costante senza creare un temuto di vergogna (un mucchio di modelli di Warhammer non costruiti o non dipinti) e guardando alcuni resoconti di battaglia per capire le regole. Se lo scopristi, presto ti troverai a giocare grandi battaglie nel futuro oscuro e lontano.

Consigli per entrare in Warhammer 40.000 - Il Lore

Questo è un po' più facile, perché in realtà si tratta solo del punto di partenza. Se vuoi solo una panoramica generale dell'ambientazione, il manuale delle regole o preferibilmente un Codex delle fazioni può offrirti migliaia di anni di storia in formato condensato. Anche YouTube aiuta qui, ma ci sono così tanti YouTuber di lore che è davvero difficile sceglierne uno e dire che è il migliore per i principianti. Potrai decidere chi preferisci in base alla voce, alla durata del video e altro ancora. Se vuoi la lore ufficiale e poco altro, allora hai molte opzioni.

Finché sei soddisfatto di una prospettiva imperiale (che potresti dover sopportare anche se sei fan di altre fazioni), allora hai tantissimi punti di partenza, dai giochi ai libri e altre cose intermedie. Secret Level ti offre molta azione tosta, ma pochi dettagli sull'ambientazione, quindi non possiamo davvero consigliarlo per il lore. Space Marine II fa molto meglio, inserendo qua e là qualche parola chiave per darti quella droga d'ingresso in Warhammer, come è successo a tanti giocatori. Secondo noi Rogue Trader è la migliore introduzione a un videogioco di Warhammer 40.000, anche se a volte può offrire molto testo da esplorare, il che potrebbe scoraggiare alcuni fan.

Se cerchi testo, allora la Black Library offre una marea di libri di Warhammer da sfogliare. La serie narrativa più grande di gran lunga è The Horus Heresy, ma se 50+ libri sembrano un po' intimidatori per una serie, puoi affrontare la trilogia di Eisenhorn, che funge da perfetta introduzione agli occhi della versione di James Bond di Games Workshop. Se vuoi ricevere altri consigli di libri, puoi farlo qui e qui.