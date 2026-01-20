I moduli ufficio di Juvivo offrono comfort di lavoro da casa alla sede aziendale

HQ

Poiché il COVID ha significato che tutti abbiamo dovuto capire come lavorare da casa, c'è stata una certa divisione tra chi preferisce sedersi alla propria scrivania e chi ha bisogno di un ambiente d'ufficio. Juvivo spera che possa essere il ponte tra i due, e abbiamo parlato con il direttore marketing Howard Liu riguardo ai design dei loro capsuli per ufficio.

"Sai, prima del COVID-19, la gente non se ne rendeva conto. Ma quando lavori almeno due anni da casa, la gente si abitua davvero a lavorare da sola e non vuole che nessuno lo disturbi," spiegò Liu.

Liu ha aggiunto che i moduli dell'ufficio offrono un senso di privacy, il che significa che, se dovessi rispondere a quella chiamata dai tuoi genitori, familiari o amici, puoi farlo e poi tornare subito al lavoro senza controllo. Se vuoi vedere alcuni degli altri modi in cui Juvivo sta rendendo la vita d'ufficio un po' più facile, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: