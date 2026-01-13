I monitor gaming tandem RGB OLED arriveranno presto sui mercati

HQ

Il livello successivo di OLED è il Tandem RGB OLED, e nel caso di ASUS è persino Stripe Pixel OLED, quest'ultimo utilizzato anche nel nuovo QD-OLED ASUS come PG34W e XG34W.

Questi nuovi tipi di display, come il ROG Swift OLED, PG27UCWM utilizzano un display OLED a doppio strato, migliorando così luminosità e durabilità, poiché ora hai due strati in grado di emettere luce. Questo, a seconda del modello e della marca, ti darà una luminosità di 1500 nit, una durata del 60% più lunga rispetto agli OLED tradizionali e un volume colore migliore anche rispetto al QD-OLED. L'immagine dovrebbe anche, almeno in teoria, essere molto più nitida e pulita.

L'OLED Stripe Pixel, a differenza dell'OLED normale che dispone i sotto-pixel in forma triangolare, utilizza un motivo a strisce verticali. Questo migliora la nitidezza e i livelli di nero poiché non ci sono sub-pixel bianchi nei veri OLED Tandem, offrendo colori molto migliori, almeno in teoria, permettendo però un tempo di risposta di 0,003ms e 4K a 240Hz, o FHD a 480Hz - a differenza dei modelli QD-OLED che possono usare solo 280Hz.

Diversi tipi e marche di OLED RGB arriveranno sul mercato relativamente presto, con gli OLED tandem a strisce RGB di ASUS che dovrebbero arrivare nei negozi a fine primavera, ma con prezzi pari a quelli dell'attuale serie PG27 OLED, quindi 800-1100 euro a seconda della dimensione e della configurazione.

I monitor avranno DCI-P3 al 99%, gamut di colori a 10 bit e Delta E<2, and use UHBR20 standard for connection, having the full 80Gbps bandwidth available and offering 90W for USB-C connections. For some reason, a lot of time has been spent on the backside of the monitors with a rather special look of semi-transparent backplate.

