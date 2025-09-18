I Muppet torneranno nel 2026 per un nuovo special show con Sabrina Carpenter

HQ

Buone notizie! The Muppets sono pronti a tornare nel 2026 per un nuovo evento speciale che vedrà gli iconici pupazzi collaborare con una delle più grandi pop star del mondo in questo momento.

La Disney ha rivelato che l'anno prossimo possiamo aspettarci un ritorno con Sabrina Carpenter The Muppets Show come guest star speciale. Sarà un nuovissimo capitolo di The Muppets Studio e Point Grey Pictures, e vari personaggi famosi appariranno nel progetto.

Ci viene detto di aspettarci esibizioni da Kermit the Frog, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo e altri, che si esibiranno tutti al Muppet Theatre per uno spettacolo con musica, commedia e tanto, tanto caos.

A quanto pare, lo spettacolo è stato messo in scena anche per celebrare l'incredibile traguardo che accadrà il prossimo anno, che vedrà The Muppets celebrare il loro 50° anniversario. La data della premiere di questo speciale non è stata rivelata, ma sappiamo che debutterà il Disney+.