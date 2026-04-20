I NBA Awards rivelano i finalisti: SGA, Wemby e 'Joker' per l'MVP, ma nessun Doncic

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La NBA ha rivelato la lista dei giocatori finalisti per i NBA Awards, incluso l'MVP, che sarà deciso tra due ex vincitori (Shai Gilgeous-Alexander -nel 2025-, Nikola Jokic -2021, 2022, 2024-) e un candidato alla prima volta, Victor Wembanyama, leader per stoppate per il terzo anno consecutivo, e probabilmente vincerà il premio di Difensore dell'Anno.

I finalisti per il resto dei premi, incluso il premio Clutch Player of the Year (giocatore più decisivo), sono stati annunciati durante il primo weekend dei play-off. Anthony Edwards è stato nominato come Clutch Player nonostante non abbia giocato le 65 partite richieste, poiché questi sono i premi selezionati dai voti degli allenatori della lega.

Luka Doncic e Cade Cunningham hanno effettivamente fatto appello per essere inclusi nella lista nonostante abbiano giocato rispettivamente 64 e 63 partite, anche se non sono stati nominati e dovranno essere selezionati per l'onore All-NBA.

L'unico candidato dei Dallas Mavericks, Cooper Flagg, la prima scelta dello scorso anno, è nominato come Rookie of the Year, insieme a Kon Knueppel VJ Edgecombe. I vincitori saranno annunciati questa settimana, insieme alle squadre All-NBA.

Giocatore più prezioso



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Nikola Jokić, Denver Nuggets



Victor Wembanyama, San Antonio Spurs



Giocatore Decisivo dell'Anno



Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Jamal Murray, Denver Nuggets



Rookie dell'Anno



VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers



Cooper Flagg, Dallas Mavericks



Kon Knueppel, Charlotte Hornets



Difensore dell'Anno



Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder



Ausar Thompson, Detroit Pistons



Victor Wembanyama, San Antonio Spurs



Giocatore più migliorato



Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks



Deni Avdija, Portland Trail Blazers



Jalen Duren, Detroit Pistons



Sesto Uomo dell'Anno



Tim Hardaway Jr., Denver Nuggets



Jaime Jaquez Jr., Miami Heat



Keldon Johnson, San Antonio Spurs



Allenatore dell'Anno



J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons



Mitch Johnson, San Antonio Spurs



Joe Mazzulla, Boston Celtics



Compagno di squadra dell'anno