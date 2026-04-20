I NBA Awards rivelano i finalisti: SGA, Wemby e 'Joker' per l'MVP, ma nessun Doncic
I vincitori saranno annunciati uno al giorno a partire da questa settimana.
La NBA ha rivelato la lista dei giocatori finalisti per i NBA Awards, incluso l'MVP, che sarà deciso tra due ex vincitori (Shai Gilgeous-Alexander -nel 2025-, Nikola Jokic -2021, 2022, 2024-) e un candidato alla prima volta, Victor Wembanyama, leader per stoppate per il terzo anno consecutivo, e probabilmente vincerà il premio di Difensore dell'Anno.
I finalisti per il resto dei premi, incluso il premio Clutch Player of the Year (giocatore più decisivo), sono stati annunciati durante il primo weekend dei play-off. Anthony Edwards è stato nominato come Clutch Player nonostante non abbia giocato le 65 partite richieste, poiché questi sono i premi selezionati dai voti degli allenatori della lega.
Luka Doncic e Cade Cunningham hanno effettivamente fatto appello per essere inclusi nella lista nonostante abbiano giocato rispettivamente 64 e 63 partite, anche se non sono stati nominati e dovranno essere selezionati per l'onore All-NBA.
L'unico candidato dei Dallas Mavericks, Cooper Flagg, la prima scelta dello scorso anno, è nominato come Rookie of the Year, insieme a Kon Knueppel VJ Edgecombe. I vincitori saranno annunciati questa settimana, insieme alle squadre All-NBA.
Giocatore più prezioso
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Nikola Jokić, Denver Nuggets
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Giocatore Decisivo dell'Anno
- Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Jamal Murray, Denver Nuggets
Rookie dell'Anno
- VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers
- Cooper Flagg, Dallas Mavericks
- Kon Knueppel, Charlotte Hornets
Difensore dell'Anno
- Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder
- Ausar Thompson, Detroit Pistons
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Giocatore più migliorato
- Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks
- Deni Avdija, Portland Trail Blazers
- Jalen Duren, Detroit Pistons
Sesto Uomo dell'Anno
- Tim Hardaway Jr., Denver Nuggets
- Jaime Jaquez Jr., Miami Heat
- Keldon Johnson, San Antonio Spurs
Allenatore dell'Anno
- J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons
- Mitch Johnson, San Antonio Spurs
- Joe Mazzulla, Boston Celtics
Compagno di squadra dell'anno
- Desmond Bane, Orlando Magic
- Jalen Brunson, New York Knicks
- Pat Connaughton, Charlotte Hornets
- De'Aaron Fox, San Antonio Spurs
- Jeff Green, Houston Rockets
- Jrue Holiday, Portland Trail Blazers
- DeAndre Jordan, New Orleans Pelicans
- Duncan Robinson, Detroit Pistons
- Marcus Smart, Los Angeles Lakers
- Jayson Tatum, Boston Celtics
- Garrett Temple, Toronto Raptors
- Jaylin Williams, Oklahoma City Thunder