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I NBA Awards rivelano i finalisti: SGA, Wemby e 'Joker' per l'MVP, ma nessun Doncic

I vincitori saranno annunciati uno al giorno a partire da questa settimana.

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La NBA ha rivelato la lista dei giocatori finalisti per i NBA Awards, incluso l'MVP, che sarà deciso tra due ex vincitori (Shai Gilgeous-Alexander -nel 2025-, Nikola Jokic -2021, 2022, 2024-) e un candidato alla prima volta, Victor Wembanyama, leader per stoppate per il terzo anno consecutivo, e probabilmente vincerà il premio di Difensore dell'Anno.

I finalisti per il resto dei premi, incluso il premio Clutch Player of the Year (giocatore più decisivo), sono stati annunciati durante il primo weekend dei play-off. Anthony Edwards è stato nominato come Clutch Player nonostante non abbia giocato le 65 partite richieste, poiché questi sono i premi selezionati dai voti degli allenatori della lega.

Luka Doncic e Cade Cunningham hanno effettivamente fatto appello per essere inclusi nella lista nonostante abbiano giocato rispettivamente 64 e 63 partite, anche se non sono stati nominati e dovranno essere selezionati per l'onore All-NBA.

L'unico candidato dei Dallas Mavericks, Cooper Flagg, la prima scelta dello scorso anno, è nominato come Rookie of the Year, insieme a Kon Knueppel VJ Edgecombe. I vincitori saranno annunciati questa settimana, insieme alle squadre All-NBA.

Giocatore più prezioso



  • Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

  • Nikola Jokić, Denver Nuggets

  • Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Giocatore Decisivo dell'Anno



  • Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

  • Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

  • Jamal Murray, Denver Nuggets

Rookie dell'Anno



  • VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers

  • Cooper Flagg, Dallas Mavericks

  • Kon Knueppel, Charlotte Hornets

Difensore dell'Anno



  • Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder

  • Ausar Thompson, Detroit Pistons

  • Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Giocatore più migliorato



  • Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks

  • Deni Avdija, Portland Trail Blazers

  • Jalen Duren, Detroit Pistons

Sesto Uomo dell'Anno



  • Tim Hardaway Jr., Denver Nuggets

  • Jaime Jaquez Jr., Miami Heat

  • Keldon Johnson, San Antonio Spurs

Allenatore dell'Anno



  • J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons

  • Mitch Johnson, San Antonio Spurs

  • Joe Mazzulla, Boston Celtics

Compagno di squadra dell'anno



  • Desmond Bane, Orlando Magic

  • Jalen Brunson, New York Knicks

  • Pat Connaughton, Charlotte Hornets

  • De'Aaron Fox, San Antonio Spurs

  • Jeff Green, Houston Rockets

  • Jrue Holiday, Portland Trail Blazers

  • DeAndre Jordan, New Orleans Pelicans

  • Duncan Robinson, Detroit Pistons

  • Marcus Smart, Los Angeles Lakers

  • Jayson Tatum, Boston Celtics

  • Garrett Temple, Toronto Raptors

  • Jaylin Williams, Oklahoma City Thunder

I NBA Awards rivelano i finalisti: SGA, Wemby e 'Joker' per l'MVP, ma nessun Doncic

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