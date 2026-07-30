I Necron approfondiscono il loro gameplay nel trailer della terza fazione per Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Il trailer della fazione Necron per Warhammer 40,000: Dawn of War IV è finalmente arrivato. Dopo aver visto cosa possono fare gli Orki e l'Adeptus Mechanicum e come si spostano sul campo di battaglia, ora stiamo zoomando sulle macchine fredde e immortali che avanzano senza pietà attraverso il mondo di Kronus.

Con una combinazione di potenti armi a distanza e corpo a corpo, oltre a enormi macchine scarabeo capaci di sbranare i nemici con gli artigli, i Necron hanno un roster vario e potente in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Possono persino evocare uno Scheggiamento del Drago del Vuoto (un essere antico e divino) ogni volta che vogliono davvero decimare i loro nemici.

Sulla mappa, i Necron espanderanno le loro zone d'influenza ripristinando le loro Matrice di Potere. Più restaurano, più la mappa cambia per sembrare una tomba antica di macchine. Questo ti dà più accesso alla loro antica tecnologia e alle unità più potenti, mentre costruisci un esercito pronto a cancellare tutta la vita biologica su Kronus.

Ora ci restano solo gli Space Marine per il nostro quarto e ultimo trailer della fazione. Se c'è qualcosa che sembra adatto a confrontarsi con uno Scheggiamento del Drago del Vuoto, potrebbe essere il Primarca Space Marine Lion El'Jonson, che si unisce agli Angeli Oscuri nella campagna.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV uscirà il 17 settembre.