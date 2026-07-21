I Necron si sono presentati come grandi antagonisti di Warhammer 40,000: Dawn of War IV in un nuovo trailer

HQ

Mancano poco meno di due mesi al lancio di Warhammer 40,000: Dawn of War IV, e King Art Games ci ha regalato un nuovo trailer CGI per il prossimo RTS, incentrato interamente sui Necron. Questi antichi robot guidavano la galassia molto prima che l'umanità stesse anche solo facendo sbattere due rocce per accendere il fuoco.

Comprensibilmente, sono piuttosto infastiditi quando specie più giovani e meno avanzate rivendicano mondi in cui dormono da migliaia di anni. Kronus, il principale campo di battaglia di Warhammer 40,000: Dawn of War IV, era un tempo un mondo Necron, e stanno cercando di riprenderlo. Per chi conosce la sfera di Warhammer 40.000, è interessante che non vediamo i Necron risvegliarsi accidentalmente sul loro mondo-tomba, scoperti troppo tardi dai protagonisti. Invece, questi ragazzi si sono svegliati da un grande pisolino molto tempo fa, e ora sono in piena guerra.

I Necron sono una delle quattro fazioni giocabili in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Come gli Orki, sono nemici dell'umanità (ma lo è tutto in Warhammer, inclusi gli altri umani a volte). A differenza degli Orki, però, i Necron sembrano essere ipotizzati come i nostri principali antagonisti. I ragazzi che rappresentano la "vera minaccia", mentre gli Orki sono più una seccatricità che continua a mostrare la testa brutta. Aspettatevi grandi scontri con macchine a tema egiziano nella campagna.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV parte il 17 settembre.