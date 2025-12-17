I New York Knicks battono i San Antonio Spurs nella finale della NBA Cup a Las Vegas

HQ

I New York Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs alla finale della NBA Cup martedì sera (mercoledì mattina in Europa), 124-113. La T-Mobile Arena di Las Vegas è stata testimone della terza edizione della NBA Cup, che ha visto protagonisti tre diversi campioni: Los Angeles Lakers nel 2023 e Milwaukee Bucks nel 2024.

Jalen Brunson, guardia dei Knicks, è stato scelto MVP della finale, succedendo a LeBron James nel 2023 e a Giannis Antetokounmpo nel 2024, dedicando i suoi premi ai compagni di squadra, in particolare a OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson e Mitchell Robinson, poiché è stato lo sforzo collettivo a regalare loro la vittoria.

La triste notizia è che Victor Wembanyama, stella degli Spurs, ha detto che sua nonna era morta martedì mattina e ha pianto durante la pre-conferenza. Il francese è partito dalla panchina, ancora in fase di recupero da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per 12 mesi, e non è stata una delle sue migliori prestazioni.

Quanto conta la NBA Cup per i "veri" play-off?

In base ai numeri di spettatori, sembra che la NBA Cup stia crescendo in popolarità. Tuttavia, questo mini-torneo di metà stagione (con ogni partita tranne la finale conteggiata per la stagione regolare), creato esclusivamente per fischiare gli ascolti televisivi durante la fine della stagione NFL, è naturalmente solo un invito per i play-off e i play-off più avanti in primavera.

E finora, le due squadre che hanno sollevato la NBA Cup in primavera non avevano avuto molto successo nei play-off: sia Los Angeles Lakers che Milwaukee Bucks sono stati eliminati al primo turno nelle stagioni in cui hanno vinto la NBA Cup.

Nel frattempo, i secondi classificati della NBA Cup hanno raggiunto le finali NBA più avanti nella stagione: gli Indiana Pacers, finalisti della Coppa nel 2023, sono stati poi finalisti nelle NBA Finals 2024, e gli Oklahoma City Thunder, che avevano perso la finale NBA Cup nel dicembre 2024, hanno poi vinto le NBA Finals nel 2025.