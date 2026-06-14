I New York Knicks e Jalen Brunson pongono fine a 53 anni di attesa per il titolo NBA con un altro ritorno

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Fine della strada per i San Antonio Spurs e Victor Wembanyama, che dovranno aspettare il titolo NBA, e anche la fine di un'attesa di 53 anni per i tifosi dei New York Knicks, che hanno vinto il loro primo anello NBA dal 1973, battendo i San Antonio Spurs 94-90 e vincendo la serie 4-1 complessivo.

È stato con un'altra rimonta, non sorprendente come in Gara 4, migliorando da 29 punti di svantaggio, ma anche da doppia cifra, 16 punti di svantaggio. Ancora una volta, i Knicks hanno dimostrato di avere una mentalità più forte mentre gli Spurs hanno perso il loro vantaggio nel quarto quarto (Spurs 18, Knicks 29), con Jalen Brunson che ha segnato 45 punti, un record per New York in una partita di finale. "Ogni volta che qualcuno ci contava fuori, trovavamo un modo per tornare e fare qualcosa", ha detto Brunson, che naturalmente è stato premiato con il Bill Russell come MVP delle Finali.

Secondo NBA.com, ci sono alcuni dati che mostrano quanto siano state combattute queste finali: non ci sono mai state finali in cui ogni partita fosse a meno di cinque punti negli ultimi cinque minuti e la prima serie negli ultimi 10 anni in cui le partite 1-5 erano tutte a meno di tre punti negli ultimi due minuti. Eppure New York è sempre stata migliore in quei momenti "cruciali", e si è guadagnata il titolo, che è anche una rivincita dal campionato del 1999, l'ultima volta che i Knicks avevano raggiunto le finali.