I New York Knicks realizzano una delle migliori rimonta di sempre in NBA: passando da 22 punti di svantaggio, a condurre 46-21 nel quarto quarto e ai supplementari

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Abbiamo avuto solo due partite nelle finali di conference NBA, e abbiamo già avuto tre tempi supplementari: due nella vittoria dei San Antonio Spurs contro gli Oklahoma City Thunder, e un'altra nella partita New York Knicks contro Cleveland Cavaliers martedì sera, una rimonta incredibile in cui la squadra locale, i Knicks, ha recuperato uno svantaggio di 22 punti per vincere 115-104. È stata la prima volta nella storia della NBA che sia le finali dell'Est che quelle dell'Ovest hanno portato ai supplementari in Gara 1.

La vittoria dei Knicks contro i Cavaliers, guidata da Jalen Brunson, che ha segnato 38 punti (17 di questi negli ultimi 12:45 minuti della partita, quando New York ha superato Cleveland 44-11), è una delle rimonta più straordinarie di tutti i tempi.

Il fatto che i Cleveland Cavaliers avessero giocato tutte e sette le partite del turno precedente dei play-off, sorprendendo i Detroit Pistons, testa di serie più alta, solo due giorni prima, potrebbe spiegare perché i Cavs sono stati più attivi e motivati nelle prime parti della partita. Invece, i Knicks erano stati nove giorni senza giocare, dopo aver spazzato via i Philadelphia 76ers in semifinale per 4-0. Questo potrebbe spiegare perché all'inizio erano più disconnessi, ma avevano un fisico più forte da tenere più a lungo: nel quarto quarto e ai supplementari segnarono 46 punti, contro i 21 punti di Cleveland.