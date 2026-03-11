I nordici sono critici riguardo all'uso dell'IA da parte di bambini e giovani

HQ

Sembra che nelle regioni nordiche si pensi che l'età più precoce per iniziare a usare l'IA sia durante l'adolescenza. Più precisamente, l'80 percento dei finlandesi ritiene che i bambini sotto i 13 anni non dovrebbero usare l'IA. Il 38% dei finlandesi ritiene che i bambini dovrebbero iniziare a usare strumenti di IA al più presto dai 16 anni. Gli svedesi (39%) e i danesi (40%) sono d'accordo con i finlandesi su questo punto. Un finlandese su dieci crede che i bambini non dovrebbero usare affatto strumenti di IA.

In altre parole, le persone nei paesi nordici sono critiche riguardo all'uso dell'IA da parte di bambini e giovani. Questo studio è stato condotto da una società tecnologica chiamata Solita e riportato da Finnish STT.

Pochissimi finlandesi, il 6%, pensano che sia opportuno iniziare a usare strumenti di IA, come ChatGPT e Google Gemini, all'età di dieci anni. Secondo lo studio, gli svedesi sono ancora più critici verso l'uso dell'IA da parte dei bambini rispetto ai finlandesi. Il nuovo rapporto si basa su un sondaggio condotto da Kantar Media su oltre 3.000 operatori d'ufficio e dell'informazione finlandesi, svedesi e danesi.

Recentemente c'è stato un acceso dibattito globale sull'uso dei social media da parte dei giovani. Un nuovo studio mostra che anche i paesi nordici sono cauti riguardo all'uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte di bambini e giovani.

"I risultati della ricerca mostrano chiaramente che i paesi nordici valorizzano molto l'alfabetizzazione mediatica e all'IA. Utilizzare strumenti di IA sembra 'infantilemente facile', ma in realtà richiede la maturità di una vasta gamma di abilità cognitive e la capacità di mettere in discussione contenuti diversi," afferma Lasse Girs, responsabile dell'unità interna di IA di Solita.

D'altra parte, la ricercatrice cerebrale e dottoressa in psicologia, Mona Moisala, crede che gli strumenti di IA possano aiutare i bambini a imparare. "Nelle mani di un insegnante esperto, l'intelligenza artificiale può essere uno strumento che promuove l'apprendimento, finché il bambino non impara a delegare il pensiero, la generazione di idee o la risoluzione di problemi all'IA - allora lo sviluppo delle abilità cognitive è minacciato."