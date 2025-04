I nostri cuori hanno quasi saltato un battito quando Nintendo ha svelato la sua grande esclusiva di terze parti con FromSoftware, The Duskbloods

Nonostante sia in giro da qualche anno ormai e abbia partecipato a centinaia di annunci in decine di eventi, ammetto che questa volta Nintendo mi ha quasi fatto venire un infarto, ed è stato solo quando il trailer di annuncio di The Duskbloods è finito che abbiamo capito che si trattava di una nuova IP e non di Bloodborne 2, anche se sembra molto simile all'idea che avremmo potuto avere se fosse esistita.

The Duskbloods è stato il grande progetto che FromSoftware ha segretamente sviluppato in parallelo con Elden Ring: Shadows of the Erdtree e NightReign. È un titolo multiplayer in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch 2 il prossimo anno.

Hidetaka Miyazaki, il direttore del gioco, fornirà ulteriori informazioni in un articolo della nostra nuova serie "Creator's Voice", che si concentra sulle interviste agli sviluppatori. L'articolo sarà disponibile dal 4 aprile, e ne sapremo di più allora.

The Duskbloods Galleria Immagini Ufficiale