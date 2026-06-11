"I numeri erano ottimi," dice Trump mentre i prezzi negli Stati Uniti aumentano al ritmo più rapido degli ultimi tre anni

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Mentre la guerra tra Stati Uniti e l'Iran fa salire i prezzi al ritmo più rapido degli ultimi anni, il presidente Donald Trump è stato citato dicendo di amare l'inflazione. Tuttavia, Trump rimane fiducioso che, una volta terminata la guerra, i prezzi scenderanno nuovamente in basso.

"Lo adoro. I numeri erano ottimi. Sai cosa amo davvero? Adoro l'inflazione," ha detto Trump alla Casa Bianca in una conferenza stampa (tramite la BBC). I suoi commenti arrivano mentre questa settimana segna il terzo mese consecutivo in cui l'indice dei prezzi al consumo statunitense è in aumento, mentre le famiglie iniziano a sentire la pressione dell'inflazione causata dalla guerra.

L'inflazione rimane nettamente al di sotto del 9,1% che abbiamo visto a metà 2022 sotto la presidenza di Joe Biden, ma poiché gli elettori vedevano Trump come il presidente per fermare le guerre e sistemare l'economia, il fatto che continui una guerra per far crollare l'economia non è del tutto giàspero per molti americani.

Dopo la fine del cessate il fuoco che è in corso da aprile, sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno ripreso il fuoco missilistico l'uno contro l'altro. La guerra non sembra più vicina alla fine, nonostante le promesse di Trump che i prezzi scenderanno non appena accadrà.