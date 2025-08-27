I nuovi Acclaim avranno il loro primo evento in assoluto il mese prossimo

HQ

Sebbene Acclaim non fosse certamente sinonimo di qualità, è un editore di giochi con cui molti di noi sono cresciuti e sono comunque riusciti a pubblicare numerosi classici. Ma nel 2004 hanno presentato istanza di fallimento (come detto, la qualità non è sempre stata la loro priorità assoluta), per poi essere resuscitati sotto una nuova gestione nel 2025.

Non sappiamo su quali giochi si concentreranno, ma non dovremo aspettare molto per scoprirlo. In un nuovo video, l'azienda spiega che il 10 settembre possiamo aspettarci un primo evento con "nuove sorprese, contenuti esclusivi e annunci da non perdere".

Teniamo le dita incrociate affinché questa nuova Acclaim abbia più successo di quella vecchia e speriamo in alcuni annunci entusiasmanti.

Quali sono i tuoi primi pensieri su Acclaim?