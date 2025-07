I nuovi anelli di Warhammer 40,000 ti permettono di mostrare il tuo amore per Papa Nurgle I diamanti non sono per sempre, lo è la pestilenza.

HQ L'ultima collaborazione tra il marchio di abbigliamento Starforged e Warhammer 40,000 vede un nuovo paio di anelli progettati attorno al dio del Caos Nurgle. Come Signore della Pestilenza e del Degrado, Nurgle potrebbe non sembrare il ragazzo con cui vuoi identificarti, ma questo non ha impedito a molti fan di amare il loro nonno verde e marcio. L'Anello della Peste Dominus presenta un solo design, ma è disponibile in argento e rame o argento e oro. Il design è composto da tre teschi circondati da una piastra metallica graffiata e ammaccata. Il modello argento e rame costa $ 129,95, mentre la versione argento e oro costa più di $ 577,98. Almeno la variante argento e oro consente di ottenere una dimensione personalizzata, mentre quella argento e rame consente solo la taglia HK 21. Sul sito di Starforged puoi trovare molti altri anelli e accessori di Warhammer 40,000 se forse Nurgle non fa galleggiare la tua barca infestata dalla peste. Annuncio pubblicitario: