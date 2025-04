I nuovi dazi Usa spazzano via un decimo del valore delle azioni Apple in appena un'ora

HQ

Nella tarda serata di ieri, il presidente Trump ha presentato le sue tariffe al mondo poiché ritiene che gli Stati Uniti siano stati trattati erroneamente con cattivi accordi commerciali per molti anni. Se questo sia effettivamente vero è oggetto di accesi dibattiti, ma è chiaro che ha conseguenze e rischia di portare a una guerra commerciale, nonché a nuove alleanze e cooperazione tra i paesi.

Un'azienda che è già stata duramente colpita da queste nuove tariffe è Apple. L'azienda fa molto affidamento sulla produzione in Cina, che ha visto aumentare le tariffe del 36% da quando Trump è entrato in carica. Di conseguenza, Apple dovrà aumentare i prezzi in modo significativo e/o tagliare i profitti mentre considera altre soluzioni - cosa che ovviamente richiederà tempo poiché non c'è abbondanza di produttori a contratto in grado di produrre tecnologie all'avanguardia come i prodotti di Apple in volumi estremamente elevati con breve preavviso.

Al momento della scrittura, Apple è sceso del 9% in borsa, il che significa che quasi un decimo del valore totale della società è stato spazzato via in una sola ora.

Come abbiamo potuto dirvi oggi prima, c'è anche il rischio che Switch 2 debba essere aumentato di prezzo. Anche se questo riguarderà principalmente gli americani, non c'è dubbio che influenzerà anche noi, poiché Nintendo non può avere differenze di prezzo estremamente grandi nei diversi mercati e alcuni dei maggiori costi dell'azienda saranno probabilmente trasferiti anche ad altre regioni del mondo.