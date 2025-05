I nuovi poster dei Fantastici Quattro della Marvel sono un delizioso viaggio nella memoria

HQ

Il 25 luglio, l'imminente rivisitazione dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios arriverà nei cinema, con il sempre impegnato Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) in uno dei ruoli principali.

Il film mira a riavviare l'amata serie a fumetti con una nuova interpretazione, scegliendo di non seguire le orme dei precedenti adattamenti cinematografici.

Per aumentare l'hype, i Marvel Studios hanno ora rilasciato cinque poster dei personaggi unici con un design di ispirazione retrò, chiaramente ispirati alle classiche carte da collezione. I poster presentano Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Torcia Umana (Joseph Quinn), Cosa (Ebon Moss-Bachrach) e il compagno robot della squadra, H.E.R.B.I.E. Dato che il film è ambientato in una versione parallela degli anni '60, i poster sembrano azzeccati sia nel tono che nello stile.

Dai un'occhiata alla sinossi completa e ai poster qui sotto:

Sinossi ufficiale:

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, il film segue Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm mentre affrontano la loro sfida più scoraggiante. Costretti a bilanciare i loro ruoli di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti gli abitanti non fosse abbastanza cattivo, improvvisamente diventa molto personale.

Non vedi l'ora di vedere I Fantastici Quattro: Primi Passi?