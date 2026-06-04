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Supergirl
Il nuovo trailer Supergirl offre una migliore presentazione di Lobo e un cameo di Superman
DC e Warner vogliono ricordarci che i preordini dei biglietti sono ufficialmente iniziati e hanno scelto un nuovo trailer come strumento per farlo.
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Tra sole tre settimane, andremo nei cinema alla moda con un secchio di popcorn assurdo e una bibita gassata per vedere come se la cavano rispettivamente Milly Alcock e Jason Momoa come Supergirl e Lobo.
Ora, DC e Warner hanno annunciato che le vendite dei biglietti sono ufficialmente in pieno svolgimento, e lo stanno facendo con un nuovo trailer. Qui abbiamo una visione molto più chiara di Lobo, e Superman stesso fa una breve apparizione (proprio come Supergirl è apparso nel Superman dell'anno scorso).
Il 26 giugno è il giorno di apertura. Guarda il trailer ora, sembra davvero emozionante, te lo promettiamo.
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