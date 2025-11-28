I Paesi Bassi acquistano 100 radar di rilevamento droni dopo recenti avvistamenti

HQ

I Paesi Bassi hanno ordinato 100 radar di allerta precoce per rilevare droni in avvicinamento dopo recenti avvistamenti vicino a un aeroporto e a una base aerea nel sud del paese, ha dichiarato giovedì il Ministero della Difesa.

Prodotti dalla società olandese Robin Radar, i sistemi possono distinguere i droni dagli uccelli e altri oggetti. Le consegne saranno scaglionate, con il primo radar in arrivo venerdì e tutti previsti per il 2026. I veicoli per supportare i sistemi arriveranno all'inizio del prossimo anno.

Avvistamenti di droni all'aeroporto di Eindhoven hanno recentemente costretto a una chiusura temporanea, e le forze olandesi hanno sparato contro droni sopra una base aerea vicina. Le autorità non hanno confermato l'origine dei droni, anche se le autorità europee hanno collegato episodi simili alla Russia.

Ministero della Difesa su X:

"Il Ministero della Difesa sta acquistando 100 radar che forniscono allerti precoci per droni in avvicinamento. Le prime unità saranno consegnate domani. I sistemi sono in grado di distinguere i droni dagli uccelli e da altri oggetti in movimento."