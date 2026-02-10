I Paesi Bassi arrestano 15 persone per propaganda dello Stato Islamico su TikTok

HQ

I procuratori olandesi hanno annunciato martedì l'arresto di 15 persone sospettate di diffondere propaganda dello Stato Islamico tramite TikTok e di tentare di persuadere altri a compiere atti terroristici.

Secondo Reuters, gli arresti sono seguiti a un'indagine su un account TikTok che pubblicava contenuti dell'IS con sottotitoli in olandese, alcuni dei quali avrebbero attratto oltre 100.000 visualizzazioni e glorificato il martirio per il gruppo militante.

I sospetti, di età compresa tra i 16 e i 53 anni, includono 13 siriani e 4 cittadini olandesi, di cui quattro minorenni. La polizia ha effettuato perquisizioni in tutto il Paese Basso dopo aver catturato un sospettato principale il mese scorso, mentre le autorità continuano a reprimere il reclutamento di estremisti online...