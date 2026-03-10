I Paesi Bassi inviano una fregata nel Mediterraneo per una missione protettiva

HQ

I Paesi Bassi schiereranno una fregata navale nel Mediterraneo su richiesta della Francia per aiutare a proteggere gli alleati regionali e a proteggere le rotte marittime in un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente, ha dichiarato lunedì il governo olandese.

La nave supporterà le operazioni incentrate sulla portaerei Charles de Gaulle, che Emmanuel Macron ha detto sarebbe stata dispiegata nella regione. La missione è volta a rafforzare le capacità di difesa aerea e coordinamento.