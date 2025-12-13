I Paesi Bassi ordinano sistemi anti-drone Skyranger

HQ

I Paesi Bassi hanno ordinato i sistemi di difesa aerea anti-droni Skyranger di Rheinmetall per meno di 1 miliardo di euro, al di sotto del budget precedentemente indicato al parlamento. L'accordo copre versioni mobili e fissie, con consegne che iniziano a fine 2028 e terminano entro la fine del 2029.

Lo Skyranger 30 utilizza un cannone a esplosione aerea da 30 mm per contrastare droni fino a 5 km di distanza e integrerà le difese aeree olandesi esistenti, proteggendo truppe in manovra, siti militari e infrastrutture critiche come il porto di Rotterdam. Rheinmetall descrive l'ordine come un numero di sistemi a due cifre, valutati centinaia di milioni di euro.

La produzione coinvolgerà Rheinmetall Svizzera per i prototipi e un ruolo importante per lo stabilimento Rheinmetall di Ede nei Paesi Bassi. La configurazione mobile o stazionaria flessibile del sistema è descritta come unica e ha già suscitato interesse da un altro paese della NATO.

Ministero della Difesa olandese:

"La minaccia dei droni sta crescendo. Ecco perché i Paesi Bassi stanno investendo nello Skyranger: un sistema che neutralizza rapidamente i droni entro 5 km. Oggi è stato firmato il contratto di acquisto."