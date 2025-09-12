I Paesi Bassi segnalano un possibile ritiro dall'Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele

HQ

Qui in Spagna, abbiamo ricevuto la notizia che il nostro paese potrebbe non partecipare all'Eurovision se Israele lo facesse. Ora, anche l'emittente olandese AVROTROS ha dichiarato che potrebbe non partecipare all'Eurovision 2026 se Israele sarà ammesso dall'Unione europea di radiodiffusione. AVROTROS ha sottolineato che la sua partecipazione "non sarà possibile" mentre Israele compete, citando un conflitto tra i valori dell'emittente e la condotta di Israele a Gaza. L'annuncio si aggiunge alla crescente tensione politica che circonda la competizione del prossimo anno, unendosi ad altre emittenti europee nelle potenziali considerazioni sul ritiro. Cosa ne pensi della situazione?