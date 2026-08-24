I Paesi Bassi si ritirano nuovamente dall'Eurovision Song Contest, concorso "non più neutrale"

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I Paesi Bassi hanno confermato lunedì che manterranno il boicottaggio avviato lo scorso anno contro l'Eurovision e che non parteciperanno al concorso nel 2027 per protestare contro la partecipazione di Israele (la ragione ufficiale è che il concorso "non è più neutrale" perché uno dei paesi partecipanti è ancora coinvolto in un conflitto militare su larga scala, senza menzionare direttamente Israele nemmeno una volta nella dichiarazione, ma parlando di come la "grave sofferenza umanitaria a Gaza e i continui attacchi alla libertà di stampa abbiano portato a divisioni crescenti".

" È innegabile che i conflitti internazionali stiano influenzando sempre più il Contest, minandone il carattere neutrale. "L'Eurovision Song Contest è quindi diventato una piattaforma per la divisione", ha dichiarato il Direttore Generale di AVROTROS, Taco Zimmerman.

L'emittente pubblica olandese fa riferimento ai cambiamenti annunciati all'inizio di questo mese, che vieterebbero ai paesi con conflitti armati di ospitare l'evento. Questo includerebbe Israele, e non potrebbe ospitare il festival se vincesse (come è successo con l'Ucraina quando ha vinto nel 2022), tuttavia la regola non impedisce loro di partecipare.

L'anno scorso, cinque paesi hanno boicottato il festival della canzone ritirando la loro partecipazione e rifiutandosi di trasmetterlo in TV: Paesi Bassi, Islanda, Spagna, Irlanda e Slovenia. Mentre la Russia continua a essere bandita dopo la loro invasione dell'Ucraina, Israele è stato autorizzato a partecipare e si è classificato secondo per due anni consecutivi; L'ultima volta che hanno vinto è stato nel 2018, quindi hanno ospitato l'evento del 2019.

Eurovision 2027 si terrà in Bulgaria per la prima volta in assoluto, nella città di Burgas, dopo la vittoria di Dara lo scorso anno con 'Bangaranga'.