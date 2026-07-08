I paesi della NATO annunciano un nuovo progetto missilistico da 37 miliardi di sterline

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Sapevamo di aspettarci l'annuncio di importanti accordi di armi nell'ambito del forum NATO che si svolge ad Ankara, in Turchia, ma ora stiamo iniziando a vedere come si presentano.

Secondo BBC News, è stato rivelato che 12 nazioni della NATO, incluso il Regno Unito, si uniranno per finanziare un progetto missilistico da 37 miliardi di sterline nel prossimo decennio, con l'obiettivo di aiutare l'arma a difendere l'Europa.

È considerato il progetto Deep Precision Strike e si sostiene che sia un sistema missilistico in grado di colpire bersagli a circa 200 miglia di distanza con enorme precisione, con il potenziale di raggiungere una gittata completa di 1.250 miglia. Si prevede che il sistema missilistico sarà pronto per il dispiegamento negli anni '30, ma ulteriori informazioni saranno probabilmente condivise più tardi questo pomeriggio, con il secondo e ultimo giorno del forum NATO.