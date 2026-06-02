Il paleontologo chiama la nuova scoperta di mosasauro 'T. rex' e per buone ragioni

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Quando si parla di T. rex, tutti pensano al Tyranossaurus rex, il predatore più famoso di tutti i tempi che visse alla fine dell'era dei dinosauri e terrorizzò altri dinosauri del Cretaceo come il Triceratops. Ma d'ora in poi, il nome T. rex descriverà anche un altro animale, una creatura altrettanto feroce... ma sott'acqua: il Tylosaurus rex.

Una nuova scoperta paleontologica, pubblicata il 21 maggio nell'American Museum of Natural History, rivela che fossili scoperti decenni fa in Texas, uno addirittura del XIX secolo, appartengono in realtà a una nuova specie di Tylosaurus, che era un tipo di Mosasaurus, ovvero rettile marino gigante.

Dopo anni passati a visitare 22 musei in Nord America ed Europa per confrontare attentamente i fossili, l'autrice dello studio, Amelia Zietlow, è giunta alla conclusione che i fossili trovati in Texas non appartengono alla specie nota come Tylosaurus proriger, ma a una nuova e più grande specie chiamata Tylosaurus rex. Il lavoro includeva "scattare foto, prendere misurazioni, fare scansioni superficiali in alcuni casi e costruire un dataset per essere assolutamente certi che stavamo osservando un modello che potesse essere attribuito a una differenza a livello di specie", ha spiegato Zietlow su CNN.

L'olotipo del Tylosaurus rex è esposto al Perot Museum of Nature and Science di Dallas. Quest'animale (non un dinosauro) misurava in media tra i 30 e i 35 piedi (9-11 metri), con un teschio gigante lungo 5,5 piedi (1,7 metri), aveva denti seghettati e muscoli mascellari più pesanti, che per gli autori gli valgono il nome di T.rex...