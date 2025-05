I pannelli laterali dei Joy-Con 2 per Switch 2 sono intercambiabili

HQ

In passato, il concetto di gusci intercambiabili per i telefoni cellulari era molto popolare, e alla fine il concetto è apparso anche nel mondo dei giochi con i frontali intercambiabili per Xbox 360 e, più recentemente, i pannelli laterali per PlayStation 5.

Con Switch 2, il concetto ritorna e diverse fonti di social media ora riportano che il tuo Joy-Cons per Switch 2 avrà anche parti intercambiabili se vuoi cambiarne il colore. A giudicare dal cinese AliExpress, sembra essere abbastanza facile rimuoverli e sostituirli con un colore completamente diverso per chi lo desidera.

Nintendo stessa non ha ancora presentato questa funzione e non ci sono alternative ufficiali, ma probabilmente sarà solo questione di tempo prima che appaia.