I parlamentari britannici chiedono il divieto di soffocamento consensuale su piattaforme come Pornhub Una spinta per criminalizzare lo "strangolamento non fatale" nei contenuti per adulti guadagna slancio nel parlamento britannico.

I membri del Parlamento britannico stanno spingendo per espandere il disegno di legge sul crimine e la polizia per includere il divieto di soffocamento consensuale nella pornografia, compresi i contenuti sulle principali piattaforme come Pornhub (tramite The Daily Mail). Questo sforzo segue le preoccupazioni sollevate dagli attivisti anti-pornografia, che sostengono che tali atti esaltano comportamenti pericolosi e violenti e perpetuano idee sbagliate dannose, contribuendo a incidenti di soffocamento non consensuale tra i giovani. L'emendamento classificherebbe lo "strangolamento non fatale" come pornografia estrema, limitandone potenzialmente la produzione e il consumo nel Regno Unito. I critici, tuttavia, sostengono che il linguaggio vago del disegno di legge potrebbe portare a un'ampia censura dei contenuti per adulti.