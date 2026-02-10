I partecipanti ai Campionati Internazionali Pokémon Europe potranno giocare Pokémon Pokopia questo fine settimana

HQ

Le cose stanno davvero accelerando per Nintendo Switch 2 quest'anno, con Mario Tennis Fever che debutterà tra pochi giorni e sarà seguito in meno di un mese da un'altra esclusiva per Switch 2, questa volta legata al franchise Pokémon. In particolare, stiamo parlando di Pokémon Pokopia, che debutterà integralmente il 5 marzo, ma di cui i giocatori potranno assaggiare già questo weekend.

Come parte dei Campionati Internazionali Pokémon Europa 2026, che si terranno a Londra dal 13 al 15 febbraio, è stato rivelato che Pokémon Pokopia avrà una demo giocabile all'evento che permetterà ai partecipanti di diventare Ditto e iniziare a costruire una nuova vita con l'aiuto di vari alleati Pokémon reclutati.

L'estensione completa della demo non è stata ancora illustrata, ma se sei indeciso se procurarti una copia di Pokopia, potrebbe valere la pena andare ai Campionati e provare la demo in una delle prime opportunità giocabili del gioco.