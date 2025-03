I Peaky Blinders stanno arrivando a World of Tanks

HQ

World of Tanks è diventato noto come un po' un terreno fertile per collaborazioni stravaganti e selvagge. Che si tratti di Vikings, Dune: Part Two o anche delle varie star del cinema d'azione che tendono a guidare le celebrazioni natalizie, ci sono un sacco di strani crossover che arrivano in questo gioco. Il prossimo vedrà la banda più famigerata di Birmingham unirsi alla lotta, come parte di un pass battaglia limitato che va dal 20 al 31 marzo.

Introdurrà i membri principali della famiglia ShelbyPeaky Blinders come membri dell'equipaggio, il tutto offrendo anche uno speciale carro armato medio francese in stileTier IX Premium "Tommy" noto come Char Murat. Ci saranno anche decalcomanie e iscrizioni speciali disponibili che riflettono la serie drammatica, e per quanto riguarda i membri Shelby che puoi aggiungere alla tua ciurma, oltre a Tommy, Arthur e John, Ada e Michael saranno offerti attraverso un pacchetto speciale aggiuntivo.

Con la collaborazione Peaky Blinders in arrivo, assicurati di dare un'occhiata al trailer del crossover qui sotto.