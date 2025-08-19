I peggiori film di Adam Sandler

HQ

(5) Piccolo Nicky

Non poteva andare storto. I Sandler non potevano sbagliare e tutto ciò che toccava si trasformava in oro, in pratica. Correva l'anno 2000 e film come Wedding Singer, Waterboy, Big Daddy, Happy Gilmore e Billy Madison erano stati presi d'assalto, rendendo il comico del Saturday Night Live spodestato ricco grazie alla sua società di produzione, la Happy Madison Productions. Tuttavia, si sarebbe rivelato un falso senso di sicurezza e la commedia troppo costosa di Sandler sul figlio del diavolo, portò la New Line Cinema sull'orlo della bancarotta. La ragione di ciò era che il film stesso era davvero orribile e conteneva esattamente zero battute di successo. Zero.

(4) Una mamma per amica felice 2

Sembrava un po' troppo rischioso già in anticipo, cercare di catturare lo stesso fulmine nella stessa bottiglia ancora una volta e rendere giustizia alla prima (assolutamente brillante) commedia in un sontuoso sequel di Netflix. Si sarebbe rivelato un compito impossibile, soprattutto considerando che il buon Sandler ha colto l'occasione per non scrivere una sola battuta veramente riuscita nella sceneggiatura troppo lunga e sonnolenta e inutile. O aspetta, quando Buscemi ha urinato nella cassetta della posta di Gilmore, ho riso - oltre a questo, questo film non aveva assolutamente umorismo.

(3) Adulti 2

Posso sicuramente capire l'atteggiamento di Sandler che lo ha portato a fare entrambi i film di Grown-Ups. Perché se avessi soldi illimitati per la produzione all'interno della mia compagnia cinematografica e un pubblico multimilionario dopo decenni di commedie di successo, anch'io vorrei portare i miei cinque migliori amici in un luogo di villeggiatura e filmarci mentre scherziamo. Almeno se ciò significasse che ci guadagneremmo enormi quantità di denaro. La ricetta di base di questa commedia decisamente incomprensibilmente brutta si è rivelata funzionare bene come applicare il formaggio Kavli Ham su un'ustione larga un metro, e ancora oggi ho incubi sulle scene più infruttuose di questo pasticcio.

(2) Il ridicolo 6

Quando Sandler ha firmato un enorme e storicamente costoso super-accordo con Netflix per distribuire una commedia all'anno per dieci anni, molti di noi che amano Big Daddy, Billy Madison, Happy Gilmore e Click hanno festeggiato. Buono! Bene, bene, bene! Divertente, divertente. Sfortunatamente, non è stato affatto divertente, e l'intero affare è stato avviato con la commedia del selvaggio west assolutamente tristemente inutile e completamente improbabile senza umorismo The Ridiculous 6.

IL PEGGIO DI SANDLER:



(1) Jack e Jill

A mio parere, non ci sono molti film, indipendentemente dal genere, che siano peggiori di questo. Battlefield Earth è assolutamente peggio. Anche The Room è peggio, così come Far Cry, Simon Sez e Gigli, ma poi... Poi c'è Jack e Jill, che arriva al secondo posto se dovessi mettere insieme una top ten dei peggiori lungometraggi che abbia mai visto. E non è solo perché è completamente privo di qualsiasi senso dell'umorismo, è anche incredibilmente, insensatamente, scandalosamente mal diretto e scritto in modo deplorevole.