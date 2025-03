I "peggiori incendi di sempre" devastano la Corea del Sud, lasciando almeno 20 morti

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Gli incendi continuano a devastare la Corea del Sud sud-orientale, causando almeno 20 vittime e costringendo più di 27.000 residenti a fuggire, mentre gli incendi si diffondono rapidamente in tutta la regione.

Alimentati da forti venti e condizioni di siccità, gli incendi hanno inghiottito interi quartieri, chiuso scuole e raso al suolo siti del patrimonio culturale, provocando una risposta su larga scala che ha coinvolto migliaia di vigili del fuoco, personale militare ed elicotteri di emergenza.

"Stiamo dispiegando tutto il personale e le attrezzature disponibili in risposta ai peggiori incendi di sempre, ma la situazione non è buona", ha dichiarato il presidente ad interim Han Duck-soo, osservando che viene fornito anche il sostegno dell'esercito degli Stati Uniti.

Gli sforzi per contenere l'incendio nella contea di Uiseong, attualmente sotto controllo solo al 68%, rimangono ostacolati dal terreno accidentato, dai venti imprevedibili e dalle limitate risorse antincendio. Per ora resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.