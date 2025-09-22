I piani EV di Porsche crollano

HQ

Porsche si unisce al numero di case automobilistiche che ora stanno mettendo lo stop, cancellando i prossimi investimenti nelle auto elettriche e facendo un 180. L'idea era che Porsche avrebbe presto lanciato un SUV di lusso (nome del progetto: K1), che sarebbe stato alimentato dall'elettricità e sarebbe diventato il loro nuovo fiore all'occhiello. Un concorrente, tra gli altri, della Rolls Royce Cullinan. Non diventerà realtà, annuncia ora il colosso automobilistico. Invece, questo SUV sarà costruito con un motore a benzina e possibilmente anche un ibrido.

Oliver Blume, CEO: "Oggi abbiamo stabilito le fasi finali del riallineamento della nostra strategia di prodotto. Attualmente stiamo assistendo a enormi cambiamenti nell'ambiente automobilistico. Ecco perché stiamo riallineando Porsche su tutta la linea. In questo modo, vogliamo soddisfare le nuove realtà del mercato e le mutevoli esigenze dei clienti".

Nuovi modelli di veicoli con motori a combustione che definiscono il marchio

"La gamma di prodotti sarà completata da modelli di veicoli con motore a combustione che definiscono il marchio. A causa delle condizioni di mercato, la nuova serie di SUV sopra la Cayenne, che in precedenza era stata progettata per essere completamente elettrica, sarà inizialmente offerta esclusivamente come motore a combustione e ibrido plug-in al momento del lancio sul mercato. Inoltre, i modelli attuali come la Panamera e la Cayenne saranno disponibili con motori a combustione e ibridi plug-in fino al 2030. Per questi modelli di veicoli, sono state aggiunte nuove generazioni di modelli successivi al Cycle Plan. "