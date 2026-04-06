I piani per una rinascita di Schitt's Creek furono annullati dopo la morte di Catherine O'Hara

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Speriamo abbiate visto la sitcom canadese Schitt's Creek, che è andata in onda nel 2015 ed è andata in onda per sei stagioni, concludendosi nel 2020. Presentava diversi personaggi incredibilmente memorabili, un concetto che può essere descritto solo come anticonvenzionale e, naturalmente, molte risate.

Il fatto che sia stato coronato da recitazioni di prim'ordine di personaggi come Eugene Levy (il padre di Jim in American Pie), Daniel Levy, Chris Elliott, Annie Murphy e Catherine O'Hara non ha certo fatto male. E a quanto pare, c'erano piani per un sequel da un po'. In un'intervista alla CBS Sunday Morning, al co-creatore della serie Dan Levy è stato chiesto se ci sarebbe stato altro Schitt's Creek in futuro, a cui ha risposto:

"No, non ora. Non ora. No. Assolutamente no. Non puoi."

Il motivo, ovviamente, è che Catherine O'Hara (che interpretava la madre di Levy) è venuta a mancare all'inizio di quest'anno. In realtà c'erano idee vaghe su un sequel, ma ora tutti questi piani sono stati accantonati:

"Sì, ci stavo pensando. È dura, è dura tornare. Non pensavo di avere una reazione così emotiva."

Continua spiegando cosa significava Catherine per lui e dice che la sua iconica interpretazione di Moira Rose ironicamente ha portato a una marea di meme memorabili, anche se lei stessa usava a malapena internet:

"Senti, per qualcuno che non era su internet, sapeva come fare meme."

È la decisione giusta lasciare che Schitt's Creek finisca dopo la morte di uno degli attori principali, o la serie dovrebbe comunque continuare, a tempo debito?