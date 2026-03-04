I piani stagionali post-lancio di Marathon prevedranno che tutti i giocatori "ricomincino da capo ogni stagione senza nulla a cui parlare"

HQ

Poiché Marathon è un videogioco live, un progetto che intende mantenere il pubblico per molti anni a venire, sappiamo che, in modo simile a Destiny 2, Bungie sosterrà il progetto con ogni sorta di aggiunta post-lancio. Questo è un argomento che ora è stato messo in evidenza in un articolo sui social media.

Ci viene detto che Marathon utilizzerà un modello stagionale e che ogni grande cambiamento stagionale introdurrà "nuovo gameplay, inclusi equipaggiamento, gusci Runner, zone, eventi e altro ancora, che saranno gratuiti per tutti i giocatori da ottenere o da ottenere - nessuna espansione o DLC necessaria."

Se avete letto questo e pensato che significasse tantissimi nuovi modi per aggiungere alla vostra collezione di equipaggiamento, abbiamo alcune informazioni sorprendenti da aggiungere, come spiega anche Bungie: "Tutti ricominceranno ogni stagione senza nulla a loro nome e con la minaccia costante della morte in un mondo più letale e potente di voi." La premessa qui è che poi completi i contratti, Accumulare potere, diventare più forti e ripetere questo ciclo stagione per stagione. Anche se questo potrebbe infastidire chi fa grinding per ottenere oggetti potenti, dovrebbe almeno rendere ogni stagione un buon momento per nuovi giocatori, mentre la parte finale di ogni stagione diventa un momento "$@%& vai a ballo" in cui tutti buttano tutto in ogni partita nel tentativo di scalare la classifica competitiva.

Il reset stagionale vedrà "i tuoi successi e modi per esprimerti " mantenuti, il che significa che qualsiasi cosmetico, pagato o guadagnato, rimarrà. Allo stesso modo, la progressione del Codex viene mantenuta così come la progressione del contratto di collegamento.

Guardando alla Stagione 1, Bungie ha illustrato cosa aspettarsi quando arriverà poco dopo il lancio. Cryo Archive debutterà offrendo sfide end-game, la Modalità Classificata arriverà nella seconda metà di marzo, eventi, miglioramenti della qualità della vita, aggiustamenti di bilanciamento, una nuova arma e "altre sorprese" sono in arrivo.

Per quanto riguarda la seconda stagione in futuro, aspettatevi un "tema diverso e una combinazione unica di nuove caratteristiche, contenuti e storie che continuano a far evolvere il mondo e il gameplay." Questo può includere "qualsiasi combinazione di: armi, mod, core, impianti, zaini, proiettili da Runner, zone, combattenti PvE, potenziamenti di fazione, contratti e nuovi modi di giocare nelle zone esistenti." Quello che sappiamo è che la Stagione 2 presenterà un'edizione notturna della mappa di Dire Marsh più nuovi sistemi che influenzeranno il gameplay.

Tutto questo vi entusiasma di iniziare il vostro viaggio Marathon da questa settimana?