I piloti della Ferrari Hamilton e Leclerc fanno i primi commenti dopo i commenti dannosi del loro capo

I piloti Ferrari di Formula 1 Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno postato i loro pensieri lunedì dopo i loro risultati deludenti nel GP del Brasile (nessuno dei due ha terminato la gara, entrambi si sono ritirati a causa di collisioni), e forse più significativi, dopo le parole dannose del presidente della Ferrari, che ha elogiato tutti in Ferrari tranne loro, e ha detto "dovrebbero parlare meno e concentrarsi sulla guida".

Entrambi i post sono arrivati dopo i commenti di John Elkann. Hamilton ha detto che è "sventrante, soprattutto dopo alcuni buoni progressi", e che sostengo la mia squadra, sostengo me stesso. Non mi arrenderò. Non ora, non allora, non mai".

Leclerc è sembrato fare un chiaro riferimento ai commenti di Elkann, quando il presidente (che è anche proprietario della Juventus FC) ha detto che "quando la Ferrari è unita, si ottengono risultati", parlando della vittoria al Campionato del Mondo Endurance.

"Da ora è in salita ed è chiaro che solo l'unità può aiutarci a ribaltare la situazione nelle ultime 3 gare", ha detto Leclerc.

I piloti Ferrari hanno ora tre possibilità di riportare la Ferrari tra le prime tre della classifica costruttori: ora sono a quattro punti dalla Red Bull e a 36 punti dalla Mercedes (e a 394 punti dalla Ferrari, che è meno della metà di tutti i loro 362 punti). In questo secolo, la Ferrari è stata fuori dalle prime tre solo nel 2009, 2014 e 2020.