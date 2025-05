I piloti di F1 reagiscono alla riduzione delle penalità per le parolacce: "Ridicolo, ridicolo in primo luogo"

HQ

La FIA ha finalmente annunciato una revisione delle linee guida sulle penalità della FIA, con la modifica principale che prevede una riduzione del 50% della penalità massima di base, da € 10.000 a € 5.000, e i commissari avranno la possibilità di sospendere completamente una penalità per alcuni tipi di infrazione se è la prima infrazione da parte del pilota o della squadra. Prima di allora, le multe potevano arrivare fino a 40.000 euro per la prima infrazione e il doppio per la seconda.

Si tratta di un significativo allentamento rispetto alle rigide regole di comportamento per i piloti di F1, che spesso li penalizzavano semplicemente per l'uso di parolacce, cosa che ha esasperato tutti i piloti, che si sono lamentati attraverso la GPDA, la Grand Prix Drivers' Association, chiedendo un cambiamento.

George Russell, direttore della GPDA, ha detto che "le cose sono state annullate perché era un po' ridicolo in primo luogo", quindi "sembra un po' sbagliato ringraziarli per i cambiamenti quando non avremmo dovuto essere in quel posto per cominciare", ha detto il pilota inglese alla stampa. tramite BBC Sport.

Oscar Piastri, attuale leader del Campionato del Mondo, ha detto che il fatto che i commissari abbiano molto più controllo ora è positivo "perché le circostanze devono assolutamente essere prese in considerazione.", e Lewis Hamilton descrisse l'intera situazione come "ridicola".

E Max Verstappen ha detto che il cambiamento "è un inizio", dopo aver dovuto passare attraverso "lavori di interesse pubblico", una sorta di servizio sociale in Ruanda perché ha detto che la sua auto era "fottuta".