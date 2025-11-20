I piloti di F1 si preparano a una gara "incredibilmente difficile" e bagnata a Las Vegas con pioggia prevista

HQ

L'ultimo tratto della stagione di Formula 1 inizia questo fine settimana a Las Vegas, in quella che si prevede sarà una gara molto bagnata, con previsioni meteo che prevedono piogge giovedì e venerdì. Con la gara che si svolge sabato sera, i piloti si preparano a guidare sotto la pioggia, che presenta diverse sfide, ma anche elementi imprevedibili che potrebbero aggiungere ancora più emozione.

Charles Leclerc della Ferrari, che ha chiuso secondo nel 2023 dietro a Verstappen nonostante sia partito dalla pole position, si aspetta che "non partiranno come favoriti". "In questa stagione, con basse temperature, abbiamo spesso faticato più di altre. Quindi, guardando le previsioni meteo, non partiamo come favoriti. Ma questa è anche l'ultima gara su circuito cittadino della stagione e una delle mie preferite, e come sempre quando corri tra le mura, possono presentarsi ulteriori opportunità", ha detto il monegasco nella giornata mediatica prima delle prove.

I piloti McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, i due aspiranti al titolo, si aspettano che sarà un "tracciato incredibilmente difficile sotto la pioggia", senza margini di errore. "Hai le linee bianche, tutta la vernice e tutto il resto... A volte è davvero terribile quando sei in macchina e provi queste cose. Sarà una sfida piuttosto folle, credo, se resterà bagnato", ha detto il leader della F1 Lando Norris.

George Russell della Mercedes, vincitore dello scorso anno nel deserto del Nevada, è d'accordo... e pensa che questo possa essere il circuito in cui McLaren non vince, a causa del tipo di circuito, paragonandolo a Baku e Montreal, gli unici in cui McLaren non ha ottenuto un podio.