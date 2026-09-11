I piloti di Formula 1 condividono preoccupazioni per il nuovo circuito di F1 di Madrid: Verstappen lo definisce un "killer di auto"

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I motori stanno per iniziare a ruggire al Madring, il nuovo circuito di Formula 1 a Madrid, che ospiterà il Gran Premio di Spagna almeno fino al 2034. Il nuovo circuito urbano presenta la già famosa curva "Monumentale", la curva più lunga con pendenza del calendario con 550 metri e una pendenza del 24%. Tuttavia, il circuito presenta anche molte curve strette e improvvise dopo rettilinei ad alta velocità, oltre a uno spazio ristretto tra la pista e i muri, che stanno preoccupante i piloti.

A Verstappen è stato chiesto se pensasse che fosse un "killkiller di auto", come hanno detto alcuni tifosi, e il pilota olandese Red Bull ha risposto "probabilmente è un killer di auto da quello che ho visto finora, ma bisogna solo cercare di stare lontani dai muri e cercare di ottenere la migliore sensazione possibile nella macchina". Alla conferenza stampa il giorno prima dell'inizio ufficiale del GP di Spagna, Verstappen ha detto che è un circuito difficile e l'ha paragonato a Jeddah, più lento ma con una posizione simile dei muri.

"Quando la F3 faceva test qui c'erano molti shunt, quindi non è un circuito facile, facile commettere errori anche con il tracciato. I cordoli che ci sono, dobbiamo passarne sopra alcuni, e normalmente non è questo il punto forte della nostra vettura", ha detto Verstappen. Ci sono state 19 bandiere rosse durante i test di Formula 3 del mese scorso.

Carlos Sainz, originario di Madrid, parlando ad AS, ha detto che durante le qualifiche è un circuito che "richiede coraggio per dare quella spinta extra", e che i piloti devono correre un po' più di rischio in un singolo giro, descrivendolo come "un ibrido tra Jeddah, Baku e Macao dopo quello che ho visto nel simulatore e nei test. Sarà un circuito molto, molto complicato per piloti e squadre. "

Lewis Hamilton, in conferenza stampa, lo ha descritto anche come "un circuito estremamente impegnativo", solo dietro l'Arabia Saudita per difficoltà, e George Russell ha detto che era "un circuito folle, probabilmente il più rischioso di tutto il calendario perché hai curve ad alta velocità, un po' alla Jeddah. I muri sono molto vicini, quindi non c'è margine di errore".

La prima e la seconda prova si svolgono venerdì alle 12:30 CEST e alle 16:00 CEST. La gara di qualificazione si svolge sabato alle 16:00 CEST, 15:00 BST, e la gara si terrà domenica alle 15:00 CEST, 14:00 BST.