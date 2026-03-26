I piloti di Formula 1 reagiscono alle modifiche alla gestione energetica per le qualifiche al GP del Giappone

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La FIA ha annunciato nuove modifiche alla gestione dell'energia per le qualifiche (solo per le qualifiche del Gran Premio del Giappone di sabato). È stato concordato su tutti i produttori di unità di potenza (Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi e Honda) e porterà a una riduzione della ricarica massima consentita per le qualifiche a Suzuka da 9 megajoule (MJ) a 8 megajoule, il che "garantirà il mantenimento dell'equilibrio previsto tra l'erogazione dell'energia e le prestazioni del pilota".

Questo significa che i piloti raccoglieranno meno energia per ricaricare la batteria sui rettilinei in Qualifiche, dedicando meno tempo a recuperare energia e a "sollevare e andare in ruova" e più a spingerla. Alcuni dei più grandi critici delle nuove normative energetiche in Formula 1 pensano che le qualifiche siano diventate una prova di "gestione della batteria", piuttosto che di abilità di guida.

Tuttavia, la FIA sostiene di non fare marcia indietro e che "i primi eventi previsti dal Regolamento 2026 sono stati operativamente riusciti, e questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione man mano che il nuovo quadro normativo viene ulteriormente convalidato in condizioni reali".

I piloti di F1 reagiscono alla regolazione dell'energia durante le qualifiche

Il pilota Ferrari Charles Leclerc pensa che questo cambiamento non sarà un "cambiatore di gioco" e che le auto si sentiranno simili, e il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, uno dei più grandi sostenitori delle nuove regole in griglia, accoglie con favore la modifica come "fare molto sollevamento e lancio è davvero, davvero non piacevole da fare, in particolare per un giro di qualifica."

"È solo un piccolo dettaglio. Non cambia nulla," ha detto il pilota della Mercedes e attuale leader George Russell (tramite Sky). "È un piccolo aggiustamento. Non ho ancora visto alcun dato sulla differenza rispetto a quello che ho guidato sul simulatore, quindi non ne sono esattamente sicuro."