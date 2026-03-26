I piloti di Formula 1 reagiscono alle modifiche alla gestione energetica per le qualifiche al GP del Giappone
La FIA ha rivelato una piccola modifica nella gestione dell'energia per il turno di qualificazione giapponese.
La FIA ha annunciato nuove modifiche alla gestione dell'energia per le qualifiche (solo per le qualifiche del Gran Premio del Giappone di sabato). È stato concordato su tutti i produttori di unità di potenza (Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi e Honda) e porterà a una riduzione della ricarica massima consentita per le qualifiche a Suzuka da 9 megajoule (MJ) a 8 megajoule, il che "garantirà il mantenimento dell'equilibrio previsto tra l'erogazione dell'energia e le prestazioni del pilota".
Questo significa che i piloti raccoglieranno meno energia per ricaricare la batteria sui rettilinei in Qualifiche, dedicando meno tempo a recuperare energia e a "sollevare e andare in ruova" e più a spingerla. Alcuni dei più grandi critici delle nuove normative energetiche in Formula 1 pensano che le qualifiche siano diventate una prova di "gestione della batteria", piuttosto che di abilità di guida.
Tuttavia, la FIA sostiene di non fare marcia indietro e che "i primi eventi previsti dal Regolamento 2026 sono stati operativamente riusciti, e questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione man mano che il nuovo quadro normativo viene ulteriormente convalidato in condizioni reali".
I piloti di F1 reagiscono alla regolazione dell'energia durante le qualifiche
Il pilota Ferrari Charles Leclerc pensa che questo cambiamento non sarà un "cambiatore di gioco" e che le auto si sentiranno simili, e il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, uno dei più grandi sostenitori delle nuove regole in griglia, accoglie con favore la modifica come "fare molto sollevamento e lancio è davvero, davvero non piacevole da fare, in particolare per un giro di qualifica."
"È solo un piccolo dettaglio. Non cambia nulla," ha detto il pilota della Mercedes e attuale leader George Russell (tramite Sky). "È un piccolo aggiustamento. Non ho ancora visto alcun dato sulla differenza rispetto a quello che ho guidato sul simulatore, quindi non ne sono esattamente sicuro."