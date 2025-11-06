I pirati sequestrano una petroliera al largo della Somalia, la più grande escalation dal 2024

HQ

I pirati sono saliti a bordo della petroliera Hellas Afrodite, battente bandiera maltese, al largo delle coste della Somalia, segnando il più grave incidente di pirateria nella regione dal 2024. La nave, che trasportava benzina dall'India al Sudafrica, è stata attaccata giovedì mattina da assalitori armati a bordo di una barca.

Secondo l'operatore greco Latsco Marine Management, tutti i 24 membri dell'equipaggio sono al sicuro e si sono rifugiati nella cittadella della nave, una stanza fortificata progettata per le emergenze. L'azienda ha attivato il suo team di risposta alle emergenze e si sta coordinando con le autorità navali.

Le forze dell'UE si stanno avvicinando

La Forza navale dell'Unione europea (EUNAVFOR) ha detto che una delle sue navi si sta avvicinando all'area, pronta a rispondere a quello che ha descritto come un "allarme pirateria". Fonti marittime hanno riferito che gli aggressori hanno aperto il fuoco e lanciato una granata a razzo contro la petroliera.

L'incidente arriva nel mezzo di una rinnovata ondata di pirateria in tutto il Golfo di Aden, una rotta chiave per il commercio globale e le spedizioni di energia. Gli analisti avvertono che l'attività dei pirati somali, in gran parte dormiente negli ultimi anni, sembra essere in ripresa, sollevando preoccupazioni per il trasporto marittimo internazionale nella regione.