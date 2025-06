I pivot del servizio live, le dimissioni del personale e i fallimenti passati hanno contribuito a rendere Dragon Age: The Veilguard deludente

HQ

Potrebbe aver impressionato i critici quando è uscito alla fine dell'anno scorso, e mentre molti fan hanno apprezzato il gioco, semplicemente non ci sono state abbastanza vendite per soddisfare EA, né c'era abbastanza della magia originale per far credere ai fan che il franchise fosse davvero tornato.Dragon Age: The Veilguard

In un nuovo rapporto di Bloomberg che raccoglie dozzine di interviste con l'attuale e l'ex staff di BioWare, è stata svelata la storia dei problemi di The Veilguard. La nostra storia inizia nel 2017, dove - in seguito al successo di titoli come Overwatch e Destiny - EA si è infatuata dell'idea dei giochi live-service.

Non ha aiutato il fatto che Mass Effect: Andromeda, uscito nello stesso anno, fosse uno zimbello per i fan dell'acclamata serie di fantascienza. E così, EA ha deciso che il team che lavorava al nuovo Dragon Age - nome in codice Joplin - avrebbe poi realizzato un gioco live-service.

Questo è stato con grande dispiacere dei veterani della franchigia. Il direttore creativo del gioco Mike Laidlaw si dimise, così come Casey Hudson e Mark Darrah negli anni successivi. Dopo il fallimento di Anthem, nel 2020 il gioco è stato riportato ad essere single-player. Il problema principale allora era che BioWare doveva costruire The Veilguard dalle ossa del gioco multiplayer, il che significava che cose come scelte significative, decisioni e altro ancora erano per lo più lasciate nel dimenticatoio.

E così, il risultato finale è stato Dragon Age: The Veilguard. Le speranze ora sono riposte nel ritorno di BioWare in Mass Effect, ma possiamo solo sperare che dietro le quinte le cose non siano così turbolente come lo sono state con il ritorno di Dragon Age.