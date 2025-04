I Pokémon ora possono essere catturati nell'app Google

Nel 2014, Google e The Pokémon Company hanno collaborato a un pesce d'aprile che ha avuto enormi ramificazioni per l'IP. Quel giorno, gli utenti di Google Maps potevano vedere i Pokémon in determinati luoghi. Questo alla fine avrebbe portato all'uscita di Pokémon Go, una delle più grandi uscite del 2016. Ora, Google e The Pokémon Company stanno lavorando di nuovo insieme.

Secondo VGC, se vai all'app Google e cerchi uno qualsiasi dei nomi dei 151 Pokémon originali, sarai in grado di provare a catturare il mostro tascabile per aggiungerlo al tuo PokeDex. Il gioco è molto semplice e non sembra avere alcun bonus per la cattura di tutti i Pokémon, ma è un modo pulito per passare un po' di tempo.

Sembra che funzioni solo tramite l'app mobile di Google, poiché non siamo riusciti a rilevare alcun Pokémon da una rapida ricerca nel browser. Ogni volta che prendi un nuovo Pokémon, ti verrà dato un suggerimento per trovarne un altro, portandoti infine a tutti i 151 se continui ad andare avanti.

