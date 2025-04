I politici irlandesi respingono fermamente la candidatura presidenziale di Conor McGregor: "non c'è speranza all'inferno"

HQ

Le ultime notizie sull'Irlanda . Le ambizioni di Conor McGregor di candidarsi alla presidenza dell'Irlanda sono state accolte con un rifiuto unanime e duro da parte dell'élite politica del paese, secondo un recente sondaggio di Sky News.

In questo recente sondaggio, 134 politici irlandesi, tutti membri dell'Oireachtas, il parlamento irlandese, hanno respinto l'idea di nominare l'ex campione di MMA, con risposte che vanno dalle critiche veementi alla sua idoneità alla carica al disprezzo totale.

McGregor, che in precedenza ha affrontato controversie legali, tra cui un ricorso per stupro in corso, avrebbe bisogno di un sostegno sostanziale per qualificarsi per la gara. Nonostante i suoi recenti incontri con figure come Donald Trump, non ha ancora guadagnato terreno all'interno dell'establishment politico.