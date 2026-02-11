I precedenti salvataggi di Square Enix ti danno bonus extra in The Adventures of Elliot

HQ

Quest'estate, Square Enix tenterà qualcosa di nuovo con il suo concetto HD-2D quando rilascerà The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Tutti i precedenti giochi HD-2D erano a turni, ma ora sarà un gioco di ruolo d'azione con un focus sui viaggi nel tempo.

Square Enix ha annunciato che ci saranno dei bonus per tutti coloro che hanno giocato ai loro precedenti giochi di ruolo HD-2D. Devi avere i file di salvataggio di questi titoli sullo stesso account che usi per acquistare The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (tranne Steam, dove il gioco deve essere nella cronologia degli acquisti), e i giochi che ti concederanno contenuti extra sono Octopath Traveler 0, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Varie attività diurne e strategie triangolari.

Ecco a cosa hai diritto se hai i file di salvataggio di loro:

Octopath Traveler 0- Aumenta il danno da spada inflitto ai nemici con vitalità del 30% o meno del 10%.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Sword magicite "Colpo Critico" - Aumenta il tasso di colpi critici della spada del 6%.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Magicite spada "Brave" - Aumenta il danno inflitto dalla spada del 10%. Usa un po' più di resistenza dello scudo quando si difende.

Various Daylife

Sword magicite "Saggezza Spedizionaria" - Riduce il tempo di carica della spada del 10%.

Triangle Strategy

Sword magicite "Counter Stance" - Aumenta il danno inflitto dalla spada del 10% mentre la resistenza dello scudo è del 90% o superiore.

Puoi leggere di più a riguardo sul sito web di Square Enix, incluse informazioni su come richiedere ciò a cui hai diritto in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales uscirà più avanti quest'anno su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.