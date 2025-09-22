I preordini di Lenovo Legion Go 2 sono stati annullati a causa dell'elevata domanda

HQ

E qui pensavamo che i giorni della carenza di hardware di gioco fossero finiti. Lenovo ha confermato che alcuni preordini della sua attesissima macchina da gioco portatile, il Lenovo Legion Go 2, hanno dovuto essere annullati a causa dell'elevata domanda.

Come spiegato in un post su Reddit, il supporto Lenovo spiega che le macchine da gioco portatili hanno raggiunto i principali rivenditori, ma i preordini effettuati direttamente sul sito web dell'azienda verranno annullati a causa di una domanda che ha "sostanzialmente superato le nostre proiezioni". Non tutti i preordini verranno annullati, ma sembra che sarà una lotteria su chi dovrà aspettare e ordinare di nuovo.

"Sappiamo che questo è frustrante e siamo davvero dispiaciuti per l'inconveniente che ha causato, soprattutto per i nostri fan più appassionati. Legion Go Gen 2 è stato creato pensando a te e questa esperienza è stata una lezione importante per noi. Useremo questo per migliorare e garantire un processo migliore in futuro", scrive Lenovo.

Le unità Lenovo Legion Go 2 dovrebbero essere disponibili il mese prossimo, ma dovremo vedere quanto dureranno queste carenze di scorte.