I preparativi di Sophie Turner per interpretare Lara Croft ruotano attorno al gioco dei giochi

Ci sono stati momenti in passato in cui attori e persino creativi chiave legati alle trasposizioni di videogiochi si sono espressi apertamente nel non voler fare affidamento sull'esperienza dell'originale digitale interattivo prima di apparire nell'adattamento. Uno degli esempi più recenti e importanti di questo è Jason Momoa, che ha dichiarato di non giocare ai videogiochi eppure è apparso in A Minecraft Movie e recita anche nel prossimo film Street Fighter.

Con la produzione che sta per iniziare, potresti temere che lo stesso destino possa influenzare l'adattamento live-action di Tomb Raider di Prime Video. Per fortuna, almeno per la protagonista Sophie Turner, questa non sarà la situazione.

Parlando alla radio SiriusXM, Turner, che si assumerà il compito di diventare Lara Croft, ha dichiarato di prepararsi per il ruolo giocando ai giochi ed evitando di guardare i film.

"Sto giocando, sto leggendo i fumetti. Ho le Colossal Collections, che sono tipo 500 pagine. Sto facendo tutto, ma non mi sto concentrando davvero sulle versioni precedenti, perché non voglio imitare. Devo creare una cosa mia. Quindi, per quanto ami quei film, non posso guardarli adesso."

Quindi questa è una buona notizia. Speriamo che la responsabile creativa Phoebe Waller-Bridge abbia riflettuto questo aspetto, per assicurarsi che questo progetto si sentisca davvero autentico Tomb Raider ogni volta che sarà ufficialmente presentato.